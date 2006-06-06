БЮТ висуває Черновецькому ультиматум

Депутати найбільшої фракції в Київській міській раді - фракції Блоку Юлії Тимошенко - просять Київського міського голову Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО скликати сесію в найближчі два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу лідер фракції БЮТ в Київраді Михайло БРОДСЬКИЙ, зазначивши, що якщо мер столиці не зробить цього, то бютівці готові самі організувати і провести пленарне засідання сесії.

За його словами, відповідне звернення депутатів фракції було передано вчора заступнику Київського міського голови – секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ з 40 підписами членів фракції БЮТ.

«Ми даємо меру, як це записано в законі, 14-15 днів. Потім ми маємо право згідно із законом самі провести цю сесію, навіть якщо шановний пан мер не захоче цього робити», - наголосив М.БРОДСЬКИЙ, зазначивши також, що кияни окремо обирали київського мера і Київраду. «Мер з цим вимушений працювати. Це і є розподіл влади, це і є місцеве самоврядування», - сказав він.

У зверненні депутати зазначають, що з моменту оголошення результатів виборів пройшло майже два місяці, затверджений депутатський склад Київради. Але разом з тим, за цей період відбулося лише два пленарні засідання Київради. «На сьогодні в Києві існує комплекс проблем, які потребують термінового розв’язання, не дають можливості ефективно і повноцінно запрацювати Київраді. Депутати Київради фактично позбавлені можливості виконувати свої обов`язки перед громадою міста», - йдеться в документі.

Фракція БЮТ пропонує винести на порядок денний засідання розгляд звітів Київського міського голови за квітень-травень поточного року і секретаря Київради про роботу робочих груп. Також пропонується внести на порядок денний затвердження регламенту, створення постійних комісій Київради, ротацію депутатів Київради у зв`язку з переходом до Верховної Ради і першочергові завдання міської влади.

У зверненні депутати БЮТ також просять Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО врахувати пропозиції їх фракції і втілити їх у життя.