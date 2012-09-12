Чоловік загинув, впавши з дерева
22:41, 12 вересня 2012Політика
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У Маріуполі Донецької області молодий 32-річний чоловік загинув, упавши з дерева під час збирання горіхів на своїй присадибній ділянці.
Про це сьогодні повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua з посиланням на інформацію Маріупольської станції екстреної медицини.
За словами медиків, чоловік не втримався на дереві і впав головою вниз з двометрової висоти. При падінні потерпілий отримав перелом основи черепа. Травма виявилася несумісна з життям, і молодий чоловік помер на місці.
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