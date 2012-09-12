Чоловік загинув, впавши з дерева

Про це сьогодні повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua з посиланням на інформацію Маріупольської станції екстреної медицини.

За словами медиків, чоловік не втримався на дереві і впав головою вниз з двометрової висоти. При падінні потерпілий отримав перелом основи черепа. Травма виявилася несумісна з життям, і молодий чоловік помер на місці.