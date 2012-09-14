УНА пропонує позбавити Крим автономного статусу

Про це сказав на прес-конференції в УНІАН голова ГО «Українське юридичне товариство», кандидат у народні депутати від УНА Олег Березюк.

За його словами, адміністративно-територіальний устрій України має відповідати Конституції України, у якій визначено, що Україна - унітарна країна.

«Тому в Україні немає бути автономних утворень і, відповідно, Крим повинен отримати статус області», - наголосив О.Березюк і додав, що автономія Криму не є природною з юридичної, історичної та етнічної точок зору.

О.Березюк зазначив, що УНА виступає за підвищення ролі місцевого самоврядування у системі державного управління України.

«УНА пропонує оптимізувати систему державного управління, і для цього ми пропонуємо надати АРК статус області. Ми в жодному разі не хочемо утискати чиїсь права, ми хочемо передати достатню частину повноважень на місця, щоб регіони могли самостійно й автономно розвиватися», - пояснив він.

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За словами О.Березюка, у проекті Конституції, розробленому УНА, пропонується позбавити державні адміністрації функції управління й водночас посилити органи місцевого самоврядування.

«Коли АРК буде мати статус області, вона матиме такі ж самі права, як і всі інші обласні утворення», - додав він.

Крім того, УНА виступає за втілення в життя принципу повсюдності місцевого самоврядування, який є одним з основоположних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

На переконання УНА, це розширить юрисдикцію територіальних громад, що, у свою чергу, стане поштовхом для розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

В УНА вважають, що функції місцевих органів державної влади мають зводитися лише до забезпечення виконання державних програм та нагляду за дотриманням законності органами місцевого самоврядування.

Українська національна асамблея переконана у необхідності перегляду принципів формування державного та місцевого бюджетів. Більшість зароблених на відповідній території коштів, на переконання партії, мають залишатись у розпорядженні територіальних громад, а у державний бюджет мають надходити лише кошти, необхідні для забезпечення виконання функцій держави.

О.Березюк зазначив, що УНА виступає за створення такої Конституції, яка буде діяти ефективно і забезпечить справедливість в Україні незалежно від того, хто буде при владі.

Він повідомив, що УНА братиме активну участь в конституційному процесі. «Ми запропонуємо голові Конституційної асамблеї Леоніду Кравчуку розглянути проект нашої Конституції. Якщо вони відмовляться від цього, в будь-якому випадку ми не будемо стояти осторонь конституційних процесів, які відбуваються в Україні», - сказав О.Березюк.

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Старший науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень Ім. Кураса НАН України, кандидат у народні депутати від УНА Павло Гай-Нижник, у свою чергу, зазначив, що збереження автономії Криму загрожує політичними, соціальними, економічними і громадянськими заворушеннями.

«Продовження існування автономії є загрозою для розчленування України, що в перспективі цілком загрожує і занепаду самої української державності. Ми маємо прецеденти грузинської проблеми, югославської, зокрема, сербської, і, судячи з тенденції, яка розвивається в політикумі і чому сприяє Партія регіонів та її приспішники, це спонукає до загрози національній безпеці існування Української держави», - заявив П.Гай-Нижник.