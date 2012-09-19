Стець: або журналісти відстоять право на професію, або перестануть бути журналістами

Про це в коментарі УНІАН заявив голова Комітету ВР з питань свободи слова, народний депутат від фракції НУ-НС Юрій Стець, коментуючи прийняття у першому читанні відповідного законопроекту.

«Це продовження зачистки свободи висловлювання в Україні… Поставте собі запитання: чи готові ви говорити правду і ризикувати сісти в тюрму, або чи готові ви не говорити правду і не сідати в тюрму, але кожного дня приходити і не дивитися в очі своїй сім’ї», - сказав Ю.Стець, додавши, що «це питання наразі можна поставити кожному з нас».

Крім того, на його переконання, ухвалення даного законопроекту в першому читанні перед виборами є «лякалкою для журналістів».

«Ми посадили Луценка і Тимошенко, ми посадили громадських активістів, посадимо і вас, якщо ви будете нас чіпати», - сказав Ю.Стець, пояснюючи таким чином логіку влади в ухваленні цього документу.

За його словами, вихід з цієї ситуації дуже простий – або журналісти відстоять право на професію, або перестануть бути журналістами.

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Ю.Стець також додав, що цей законопроект не розглядався Комітетом з питань свободи слова, оскільки керівництво парламенту не розписало його на цей комітет. Вочевидь, всі прекрасно розуміли, що Комітет з питань свободи слова не дасть добро на розгляд цього законопроекту, додав він.

Відповідаючи на запитання, чи перешкоджатиме опозиція ухваленню цього документу в цілому, Ю.Стець зазначив, що «у опозиції немає механізму перешкоджання ухвалення цього закону».

Він додав, що сьогоднішнє голосування показало наявність голосів у більшості і це означає, що закон в цілому може бути ухвалений в будь-який день.

При цьому Ю.Стець наголосив, що владу цікавить ухвалення цього закону не лише як механізм тиску під час виборів, а як механізм тиску на багато десятиліть вперед.

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18 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи», внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським. За дане рішення проголосували 244 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Положеннями законопроекту передбачено встановлення кримінальної відповідальності за скоєння такого «суспільно небезпечного діяння, як «наклеп», який полягатиме в умисному поширенні завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають її ділову репутацію, за умови, що такі дії спричиняють тяжкі наслідки». Згідно з проектом, «наклеп, вчинений шляхом публічного демонстрування у творах або засобах масової інформації, або вчинене слідчим, прокурором чи суддею - карається штрафом в розмірі від п’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років».

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2 серпня Міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість з приводу цієї законодавчої ініціативи В.Журавського. На її переконання, законопроект 11013, внесений В.Журавським, «є небезпечним кроком назад». «Ми вважаємо, що його прийняття буде серйозним ударом по свободі преси», - йшлося в заяві «Репортерів».