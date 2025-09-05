Наприкінці літа Іспанію та Португалію охопили масштабні лісові пожежі. Аналіз вчених показав, що вони стали прямим наслідком глобального потепління, бо в нормальних умовах такі масштабні пожежі трапляються не частіше, ніж раз на 500 років. Про це пише The Guardian.
Згідно з попереднім аналізом, пожежам сприяла екстремальна погода, яка стала в 40 разів ймовірнішою саме через зміни клімату. Вогнем було охоплено 500 000 гектарів лісів. За даними дослідників мережі World Weather Attribution, інтенсивність цих пожеж була на 30% вищою, ніж вона могла бути в нормальних умовах, тобто без глобального потепління.
"Самі масштаби цих пожеж вражають. Зі зміною клімату умови стають все спекотнішими, сухішими та більш легкозаймистими, що призводить до виникнення пожеж безпрецедентної інтенсивності", – сказала кліматолог з Імперського коледжу Лондона та співавтор дослідження Клер Барнс.
За словами дослідників, у доіндустрільну епоху погодні умови такого типу могли траплятися раз на 500 років, але в сучасному світі, який зігрівся через забруднення, їх можна очікувати кожні 15 років.
Інше дослідження, яке аналізувало лісові пожежі у Туреччині та Греції, показало, що екстремальні погодні явища стали у 10 разів імовірнішими через зміну клімату.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який представляє "лівий" політичний спектр, в інтерв'ю The Guardian поскаржився, що зусилля його уряду щодо захисту природи і протидії зміні клімату підривають класичні праві партії, які переймають наративи ультраправих радикалів.
"Проблема, з якою ми зараз стикаємося, полягає в тому, що існують традиційні праві партії, які, можливо, не заперечують наукову реальність, але діють і поводяться так, ніби зміни клімату не існує. І це найбільша проблема", – сказав Санчес.
Проблеми зміни клімату
Як писав УНІАН, через глобальне потепління Північне та Балтійське моря стрімко нагріваються. Такими темпами незабаром вони зможуть скласти певну конкуренцію Середземному морю у плані привабливості для туристів. Однак для природних екосистем це є катастрофою.
Також ми розповідали, що глобальне потепління руйнує природну циркуляцію холодної і теплої води в Атлантичному океані. Якщо Гольфстрім значно ослабне, це загрожуватиме Європі катастрофічною зміною клімату.