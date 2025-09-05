Екстремальні погодні умови, які раніше траплялися раз на 500 років, тепер відбуваються кожні 15 років.

Наприкінці літа Іспанію та Португалію охопили масштабні лісові пожежі. Аналіз вчених показав, що вони стали прямим наслідком глобального потепління, бо в нормальних умовах такі масштабні пожежі трапляються не частіше, ніж раз на 500 років. Про це пише The Guardian.

Згідно з попереднім аналізом, пожежам сприяла екстремальна погода, яка стала в 40 разів ймовірнішою саме через зміни клімату. Вогнем було охоплено 500 000 гектарів лісів. За даними дослідників мережі World Weather Attribution, інтенсивність цих пожеж була на 30% вищою, ніж вона могла бути в нормальних умовах, тобто без глобального потепління.

"Самі масштаби цих пожеж вражають. Зі зміною клімату умови стають все спекотнішими, сухішими та більш легкозаймистими, що призводить до виникнення пожеж безпрецедентної інтенсивності", – сказала кліматолог з Імперського коледжу Лондона та співавтор дослідження Клер Барнс.

Відео дня

За словами дослідників, у доіндустрільну епоху погодні умови такого типу могли траплятися раз на 500 років, але в сучасному світі, який зігрівся через забруднення, їх можна очікувати кожні 15 років.

Інше дослідження, яке аналізувало лісові пожежі у Туреччині та Греції, показало, що екстремальні погодні явища стали у 10 разів імовірнішими через зміну клімату.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який представляє "лівий" політичний спектр, в інтерв'ю The Guardian поскаржився, що зусилля його уряду щодо захисту природи і протидії зміні клімату підривають класичні праві партії, які переймають наративи ультраправих радикалів.

"Проблема, з якою ми зараз стикаємося, полягає в тому, що існують традиційні праві партії, які, можливо, не заперечують наукову реальність, але діють і поводяться так, ніби зміни клімату не існує. І це найбільша проблема", – сказав Санчес.

Проблеми зміни клімату

Як писав УНІАН, через глобальне потепління Північне та Балтійське моря стрімко нагріваються. Такими темпами незабаром вони зможуть скласти певну конкуренцію Середземному морю у плані привабливості для туристів. Однак для природних екосистем це є катастрофою.

Також ми розповідали, що глобальне потепління руйнує природну циркуляцію холодної і теплої води в Атлантичному океані. Якщо Гольфстрім значно ослабне, це загрожуватиме Європі катастрофічною зміною клімату.

Вас також можуть зацікавити новини: