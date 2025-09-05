У країні відбуваються нові потужні афтершоки.

У п'ятницю, 5 вересня, на сході Афганістану зафіксували два потужні афтершоки. Як повідомляє Reuters, вони сталися з інтервалом у 12 годин, що викликає побоювання щодо нових жертв і руйнувань.

Ті, хто вижив у зоні лиха, відчайдушно потребують продовольства, медикаментів і житла.

Як повідомляється, два нещодавні землетруси спустошили країну, яка і без того страждає від війни, бідності та скорочення іноземної допомоги. За оцінками адміністрації талібів, до четверга кількість загиблих становила 2205 осіб, а поранених - 3640.

За інформацією агентства, в районі тривають поштовхи, а інформація про руйнування все ще збирається. У п'ятницю землетрус магнітудою 5,4 стався на глибині 10 км. Це сталося лише через кілька годин після ще одного афтершоку, який було зафіксовано в четвер пізно ввечері.

Смертоносний землетрус в Афганістані - подробиці

Перший землетрус магнітудою 6 стався в неділю, 31 серпня, за кілька хвилин до опівночі. Це був один із найбільш смертоносних землетрусів в історії Афганістану.

Другий землетрус магнітудою 5,5 у вівторок викликав паніку і перервав рятувальні операції, оскільки спровокував каменепади і перекрив дороги до віддалених сіл.

Подібні землетруси часто відбуваються в гірському масиві Гіндукуш, де зустрічаються Індійська та Євразійська тектонічні плити.

