Україна могла поповнити свій парк винищувачів МіГ-29 з дещо несподіваного джерела – Азербайджану. Про це повідомляє The War Zone.

Кількість літаків не є значною, проте будь-яке поповнення авіапарку МіГ-29 є важливим для Повітряних сил України, пишуть автори. Зазначається, що нещодавно соцмережами почала поширюватися фотографія, на якій зображено одномісний винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ з характерною для Азербайджану камуфляжною схемою.

"Дата і місце зйомки невідомі, але літак, судячи з усього, виконує бойове завдання, маючи повне озброєння ракетами середньої дальності "Р-27" (AA-10 "Аламо") і ракетами малої дальності "Р-73" (AA-11 "Арчер") класу "повітря-повітря". Хоча не виключено, що фотографія була підроблена, на даний момент немає ніяких ознак, що вказують на її несправжність", – наголошують автори.

Раніше була інформація про те, що принаймні деякі МіГ-29 Азербайджану були передані Україні або потрапили на її озброєння в інший спосіб. Проте донині не було відомо про жоден, акцентує видання.

Влітку 2022 року у Twitter було опубліковано фото трьох азербайджанських винищувачів, які перебували на ремонті на Львівському авіаремонтному заводі в Україні. Вони лишилися в Україні після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення РФ і, судячи з усього, перейшли під її контроль, припускають у матеріалі.

"Схоже, що літаки (або принаймні один з них) вціліли після російської атаки на Львівський державний авіаційний ремонтний завод у березні 2022 року. (...) Супутникові знімки, отримані TWZ, підтвердили знищення великого ангара та інші пошкодження. Львівський завод був пріоритетною ціллю для Росії, оскільки він був єдиним в країні, здатним виконувати капітальний ремонт літаків МіГ-29. Окрім обслуговування літаків українських Повітряних сил, завод у минулому працював для іноземних замовників, зокрема Азербайджану", – розповідає TWZ.

Крім того, існує припущення, що Азербайджан міг "неофіційно" надати Україні іншу підтримку у вигляді високоточних бомб, 82-мм мінометів та палива. До того ж, сам флот літаків МіГ-29 Азербайджану походить з України.

Автори нагадують, що Азербайджан не успадкував літаки МіГ-29 з радянських запасів. Країна купила в України близько 15 екземплярів – після капремотну та незначних модернізацій поставки було розпочато в 2007 році.

"У період з 2015 по 2017 рік азербайджанські МіГ-29 брали участь у спільних навчаннях з турецькими ВПС, які є одним з найближчих військових союзників Азербайджану, а з 2017 року капітальний ремонт літаків Fulcrum проводився у Львові. Докази про колишній азербайджанський МіГ-29 на озброєнні України з'явилися в час, коли напруженість між Азербайджаном і Росією загострилася", – додає TWZ.

ЗМІ повідомляють, що Угорщина могла таємно продати Україні запчастини до списаних винищувачів МіГ-29. Примітно, що вони були вкрадені з військового аеродрому. При чому не виключено, що оборудку провернули за відома угорського уряду.

Тим часом премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що учасники "Коаліції охочих" готові постачати Україні ракети далекого радіуса дії. Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін затягує переговорний процес, завдаючи ударів по Україні.

