Президент США Дональд Трамп готується в п'ятницю підписати указ, згідно з яким Міністерство оборони (Пентагон) буде перейменовано на Міністерство війни, заявили в Білому домі. Цей крок є частиною обіцянки президента про перебудову місії збройних сил. Раніше ця назва - "Міністерство війни" - використовувалася протягом понад 150 років - аж до кінця Другої світової війни.

Цей очікуваний крок підкреслює прагнення Трампа перебудувати армію відповідно до своїх цілей - надати їй більш агресивного іміджу за рахунок демонстрації бойових можливостей, пише The New York Times.

Трамп намагається показати силу армії, а не "wokeness" [модна ідеологія про "надмірну політкоректність"], яку він і міністр оборони Піт Хегсет вважають причиною падіння бойового духу за Байдена. Він часто нагадує про те, що США відігравали ключову роль у світових війнах і каже, що цим досягненням приділяють надто мало уваги.

Чому Трамп хоче повернути "Міністерство війни"

Уперше ідея прозвучала в серпні в Овальному кабінеті, коли Трамп сказав, що назва звучить "якось краще". За його словами, зміна назви стане нагадуванням про перемоги армії під старою назвою - він послався на Першу і Другу світові війни. "У нас була неймовірна історія перемог, коли це було Міністерство війни", - наголосив американський лідер.

Також він зазначив, що Міністерство оборони звучить "занадто оборонно", хоча США крім оборони також хочуть вміти наступати.

Сенатор-республіканець Рік Скотт, затятий прихильник Трампа, заявив, що ця зміна відображатиме "реальні можливості Америки вигравати війни, а не тільки реагувати на них", назвавши збройні сили США "найсмертоноснішою бойовою силою на планеті". Тоді як сенатор-демократ Енді Кім виступив проти такої ініціативи: "Американці хочуть запобігати війнам, а не виставляти їх напоказ".

