Президент США визнав, що війну в Україні, як виявилося, нелегко зупинити.

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, а також визнав, що війну в Україні нелегко зупинити. Про це він сказав під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній у Білому домі.

У президента США запитали, чи після розмови із президентом України Володимиром Зеленським він збирається говорити з Путіним. Трамп відповів: "Так, буду", - і додав, що між ним і російським диктатором "дуже хороший діалог".

"Я врегулював сім воєн. Та, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття: ви вважаєте, що щось буде легше, а виявляється, це трохи складніше", - сказав він.

Він назвав війну в Україні "російсько-українською катастрофою", де, за його словами, "цього тижня загинуло 7014 людей", більшість з яких - солдати.

І хоч війна в Україні, як зазначив Трамп, "виявилася складнішою", однак він висловив впевненість, що "ми це зробимо, ми це врегулюємо".

Розмова Трампа із Зеленським і представниками "Коаліції охочих"

Як повідомляв раніше УНІАН, після зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня відбулася розмова між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами. За словами президента України, Трамп був дуже незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують нафту з РФ. "Коли Росія атакувала нашу енергетику, а ми у відповідь атакували їхню енергетику, на якій вони заробляють гроші і витрачають потім на зброю, то саме ці дві країни жалілися президенту Трампу на те, що от Україна така, вона зменшує можливості отримання відповідної нафти", – сказав Зеленський.

За даними ЗМІ, у розмові Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту. За його словами, лише за один рік Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу пального до ЄС. Також президент США сказав, що країнам ЄС потрібно чинити більший економічний тиск на Китай через його фінансову підтримку російських воєнних зусиль.

Також стало відомо, що європейські партнери України розчаровані Трампом, який на словах активно погрожує Росії санкціями, але ухиляється від їх запровадження. За даними Bild, у тедефонній розмові президент США звинуватив європейців у побічному фінансуванні російської агресії проти України. Європейці ж сказали Трампу, що російську нафту купують лише Угорщина та Словаччина. Але спецпосланець Трампа Стів Віткофф, який був присутній на зустрічі, зауважив, що решта Європи купує нафтопродукти, одержані з російської нафти на індійських НПЗ.

