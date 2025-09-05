Відомо, що словацький премʼєр приїде не сам.

У пʼятницю, 5 вересня, до України приїде прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він відвідає Ужгород, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє TASR із посиланням на заяву пресслужби словацького уряду, Фіцо приїде до України не сам. До делегації увійдуть також віцепрем'єр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних справ Юрай Бланар.

Під час зустрічі із Зеленським Фіцо має обговорити в тому числі питання енергетичної інфраструктури. За підсумками їх зустрічі має відбутися спільна пресконференція.

Очікується, що Фіцо також проведе зустріч із премʼєр-міністром України Юлією Свириденко.

Візит Фіцо до України: що варто знати

Днями словацький премʼєр здійснив візит до Китаю. Там він провів особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Повідомлялося, що під час цієї бесіди правитель РФ закликав розпочати енергетичну блокаду України, перекривши поставки газу та електроенергії. При цьому диктатор безсоромно запевняє, що Росія нібито не била по енергетичній інфраструктурі України, "особливо в зимовий період".

Пізніше Фіцо заявив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить удари по російських обʼєктах.

"Неприпустимо, щоб так атакували інфраструктуру, яка є життєво важливою для Словаччини", – сказав він.

