"Свобода" чекає репресій проти патріотів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».

«Ув’язнивши або залякавши незалежних журналістів, влада зможе сформувати навколо опозиції стан інформаційного вакууму, коли нікому буде розповісти громаді про репресії проти українських патріотів», - наголосив О.Тягнибок.

За його словами, повернення кримінальної відповідальності за «наклеп» дозволить продажним судам «шити» справи проти незалежних мас-медіа та опозиції.

Коментуючи голосування Верховної Ради за цей законопроект, лідер «Свободи» наголосив: «18 вересня 2012 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №11013, який передбачає внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України і має на меті запровадження кримінальної відповідальності «за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини». Відповідно до цього законопроекту, поновлюється кримінальна відповідальність за наклеп. Цілком очевидно, що під «наклепом» влада має на увазі критику на свою адресу».

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«Регіонали» запустили маховик репресивної машини, яка має остаточно знищити свободу слова в нашій державі. Зрозуміло, що коли закон набуде чинності, продажні суди не забаряться «шити справи» проти представників незалежних мас-медіа», - заявив лідер «Свободи».

Він вважає, що кожен, хто перебуває в опозиції, повинен виступити на захист свободи слова в Україні. «У ці важкі часи незалежні журналісти та опозиційні політики мають простягнути одне одному руку допомоги», - зазначив О.Тягнибок і додав: «Лише спільні дії, одностайний захист демократичних прав і свобод убезпечать Україну від перетворення на азіатську деспотію».