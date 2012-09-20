Тюремники Луценка провели «екскурсію» трьом нардепам

Державна пенітенціарна служба пустила на територію колоні, де перебуває колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко трьох народних депутатів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної пенітенціарної служби.

Зокрема, сьогодні, 20 вересня, до Менської виправної колонії Чернігівської області (№91) прибули народні депутати України Володимир Філенко, Юрій Гримчак та Сергій Луценко.

Після знайомства з керівництвом установи та отримання загальної інформації про особливості діяльності виправного закладу, народні депутати виявили бажання відвідати установу та звернулися з письмовою заявою про надання копії запиту адміністрації установи до регіонального відділення «Укртелекому» щодо обстеження телефонної мережі в колонії.

Після цього в охоронюваній зоні установи протягом 15 хвилин народні депутати відвідали одне з відділень соціально психологічної служби, дільницю посиленого контролю, сектор максимального рівня безпеки, кімнату короткострокових побачень для засуджених.

Одночасно візитери оглянули місце проведення ремонтних робіт кабельної мережі телефонного зв’язку установи.

Із засудженими народні депутати України не зустрічались.

В прес-службі повідомили, що скарг чи заяв від останніх на адресу керівництва закладу не надходило.