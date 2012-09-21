ЦВК оголосила попередження київському мажоритарнику Баленку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

"Київський апеляційний адміністративний суд 16 вересня визнав протиправними дії кандидата у народні депутати І. Баленка", - повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Зокрема, суд за результатами розгляду позову, поданого конкурентом І.Баленка у цьому окрузі кандидатом-самовисуванцем Олександром Якубовим, визнав порушенням видачу виборцям 7-відсоткових дисконтних карт своєї торговельної мережі. Згідно з рішенням суду, такими діями І.Баленко порушив частину 13 статті 74 Закону "Про вибори народних депутатів України" (непрямий підкуп виборців).

Водночас, оголошення попереджання кандидату у народні депутати, згідно з чинним законом про вибори, не призводить до виключення його з передвиборчої боротьби, навіть за умови, що таких попереджень буде декілька.