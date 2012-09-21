ЦВК оголосила попередження київському мажоритарнику Баленку
Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередження кандидату у народні депутати, голові спостережної ради мережі супермаркетів "Фуршет" Ігорю Баленку, який балотується шляхом самовисування у одномандатному виборчому окрузі № 212 (Дарницький район, м. Київ), за встановлені судом порушення виборчого законодавства щодо порядку проведення агітації.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.
"Київський апеляційний адміністративний суд 16 вересня визнав протиправними дії кандидата у народні депутати І. Баленка", - повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.
Зокрема, суд за результатами розгляду позову, поданого конкурентом І.Баленка у цьому окрузі кандидатом-самовисуванцем Олександром Якубовим, визнав порушенням видачу виборцям 7-відсоткових дисконтних карт своєї торговельної мережі. Згідно з рішенням суду, такими діями І.Баленко порушив частину 13 статті 74 Закону "Про вибори народних депутатів України" (непрямий підкуп виборців).
Водночас, оголошення попереджання кандидату у народні депутати, згідно з чинним законом про вибори, не призводить до виключення його з передвиборчої боротьби, навіть за умови, що таких попереджень буде декілька.