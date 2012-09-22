Києву повернуть будинок художників на Андріївському узвозі

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, з 2004 року та до цього часу нежитлові приміщення використовуються громадським об’єднанням «Асоціація артгалерей України» та благодійним фондом «Асоціація діячів сучасного мистецтва України» на підставі укладеного з КМДА договору оренди.

Як з’ясувалося, у 2007 році будівля була незаконно відчужена без відома КМДА та згодом ще тричі перепродана комерційним структурам.

Її власником є іноземна компанія «Бредал Холдин Лімітед» (Велика Британія).

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Вищим господарським судом України за касаційною скаргою прокуратури Києва угоду купівлі-продажу комунального майна визнано недійсною.

Наступним кроком прокуратури Києва стало звернення до суду з позовом до компанії «Бредал Холдин Лімітед» про повернення приміщення столичній громаді.

Прокуратура зазначає, що з 2004 року вказані приміщення використовуються митцями для організації та проведення всеукраїнських, міжнародних проектів у галузі сучасного мистецтва, презентації українських художників у світі, реалізації масштабних фестивалів на Андріївському узвозі тощо.

Жоден новий власник приміщенням ніколи не користувався.