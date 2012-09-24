Опозиціонерка: в Україні створюється плацдарм для «сталінського» голосування

Законопроект про наклеп вкинули, щоб відволікти увагу суспільства від порушень під час виборчої кампанії. Про це в ефірі 5 каналу заявила народний депутат, член фракції Блоку «НУ–НС» Ірина Геращенко.

«Я хочу акцентувати увагу на час, коли було прийнято цей закон – у розпал виборчої кампанії, коли щодня всі засоби масової інформації, як зведення з фронтів, отримують інформацію про те, що відбувається з формуванням ОВК, дільничних виборчих комісій, де йдуть махінації, мухляж, фальсифікації. І все це створює плацдарм для правильного «сталінського» голосування. Для того, щоб відволікти від цього увагу, щоб зараз обговорювали не виборчу кампанію, давайте щось вкинемо в суспільство, щоб журналісти перезбудилися і почали обговорювати», - зазначила вона.