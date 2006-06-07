Журналіст року. Версія НСЖУ

Секретаріат Національної спілки журналістів України до Дня журналіста присудив премії і нагороди за результатами роботи у 2006 році.

Як повідомили УНІАН у Національній спілці журналістів України, “Журналістом року” НСЖУ визнала головного редактора Івано-франківської газети “Галичина” Василя НАЗАРЧУКА.

Премії "Золоте перо" удостоєні: заввідділом "Вінницької газети" Олександр ДМИТРУК; редактор відділу газети "Зоря Полтавщини" Лідія ВІЦЕНЯ; кореспондент газети "Магістраль" - Юрій ШВАЙКО; редактор борівської райгазети "Трудова слава" (Харківська область) Василь КОЛІСНИК.

Кращою міською газетою визнані: Костянтинівська міська газета "Знамя индустрии" (Донецька область) та Сєвєродонецька міська газета "Сєвєродонецькі вісті" (Луганська область).

Кращою регіональною газетою стала газета "Вісник і К" (м. Луцьк).

Кращою районною газетою визнана газета "Сільське Криворіжжя" (Дніпропетровська область), кращою міськрайонною газетою - газета "Життя Лебединщини" (м.Суми).

У номінації “Журналістське розслідування” перемогла кореспондент газети "Время" (м. Харків) Наталія ШЕХОВЦОВА.

За висвітлення питань педагогіки премії імені Петра Ігнатенка удостоєна Гайсинська районна газета "Трибуна праці" (Вінницька область).

Кращою первинною організацією НСЖУ визнані організації НСЖУ Волинської обласної державної телерадіокомпанії та організація НСЖУ Теребовлянської районної газети "Воля" (Тернопільська область)

Почесним знаком НСЖУ відзначено Конотопську міську організацію НСЖУ.

У номінації Кращі телепередачі перемогли: ведучий каналу "ІНТЕР" Володимир КОСТЕНКО (за передачу, присвячену Чорнобильській трагедії) та Полтавська ТРК "Лтава" за документальний фільм "Більше, ніж життя".

Кращою радіопередачею визнано цикл радіопрограм "Постскриптум" (автор Валентина ОРЛОВА (Дніпропетровське обласне радіо) та цикл передач “Муравський шлях" (автор Ірина МИРОНЕНКО (Харківське обласне радіо).

У номінації Журналістська акція перемогли: Олександр ДАВИДОВ (директору Журфонду Дніпропетровської обласної організації НСЖУ) - за підготовку книги "В епіцентрі подій - журналіст" та Алла ФЕДОРИНА - за організаторську роботу з проведення "Всеукраїнського конкурсу юних журналістів" (м.Суми).

За кращу студентську наукову роботу премії імені Анатолія Москаленка удостоєний студент Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Андрій АБАЇМОВ за роботу "Фактори конкурентоспроможності ЗМІ як запорука успішного функціонування на інформаційному ринку".

Кращим Журналістським проектом року визнано газету "Український формат" (м.Куп`янськ Харківської області) та прес-центр "Воля громади" (м.Суми).

У номінації “За вірність темі” за багаторічну публіцистичну діяльність на захист бджолярства переміг Микола УЛЯНИЧ.