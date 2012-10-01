Адвокати переконані, що другу апеляцію Луценка до виборів не розглянуть

Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін.

«Я переконаний, що до закінчення виборів апеляція не розглядатиметься. Нам досі ніхто з суду не надіслав жодного документа», - сказав він.

На його думку, жодних дій з розгляду апеляційної скарги не здійснюватиметься, щоб жодним чином не створювати будь-яку напругу в суспільстві напередодні виборів.

Як повідомлялося, 17 серпня Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Ю.Луценко та його адвокати подали апеляцію на цей вирок.

Екс-міністр, який нині перебуває у Менській колонії на Чернігівщині, заявляв, що хоче особисто брати участь у судових засіданнях апеляційного суду у своїй справі.