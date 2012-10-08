Одеський митрополит Агафангел порівнює «вождя» Путіна з Мініним і Пожарським

Про це керівник Одеської єпархії написав у вітальному листі на адресу В.Путіна з нагоди 60-річчя Президента Росії, розміщеному на офіційному сайті Одеської єпархії УПЦ МП.

Відзначивши заслуги В.Путіна із «запобігання подальшого розпаду Російської держави, припинення розгулу тероризму, підняття з руїн зруйнованої економіки», одеський ієрарх акцентував, що разом з російським народом бачить в його особі «вождя, подвижницька робота якого за значенням в її долі порівнянна з діяннями Кузьми Мініна і князя Дмитра Пожарського, 400-річчя подвигу яких всі ми молитовно вшановуємо цього року».

Митрополит Агафангел також підкреслив важливість зусиль В.Путіна «з подолання трагічних наслідків розпаду союзної держави», завдяки чому «міцніють державні і народні зв'язки в рамках Співдружності Незалежних Держав, створено ефективні інструменти реінтеграції братських народів – Митний союз і Єдиний економічний простір».

У листі також висловлена упевненість, що Президенту РФ вдасться довершити «новий благий почин, також ініційований Вами, – побудову Євразійського Союзу, оновленої форми єдності наших народів, який відповідає викликам XXI століття».

«Усі ці процеси неможливо уявити без Вашої великої особистості», - цитує митрополита Агафангела офіційний сайт Одеської єпархії УПЦ МП.