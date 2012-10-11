Яценюк: єдиний список з Кличком - це серйозна загроза для ПР

Про це заявив голова ради Об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк в інтерв'ю Савіку Шустеру на Першому національному.

"По партійних списках ми можемо отримати більшість, по мажоритарних - є питання", - уточнив він.

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"Якщо буде з боку наших партнерів така сама позиція, то я думаю, що результат виборів буде зовсім інший, на який сьогодні сподіваються. Це суттєво змінить картину", - цитує Українська правда.

"Прийняття рішення, щодо формування єдиного списку мажоритарних кандидатів між нами і "УДАРом", я розумію, яка це загроза для Партії регіонів. Я розумію, що вони зараз будуть робити все, для того щоб зірвати ці переговори. Розповідають про те, що опозиція атакує Кличка, Кличко атакує опозицію", - зазначив політик.

"Я чітко заявляю у нас є тільки один супротивник, тільки один політичний опонент: це Партія регіонів і президент Янукович", - уточнив він.