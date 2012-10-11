ЦВК вчетверте змінила голову Кам'янець-Подільської ОВК

Відповідне рішення від 10 жовтня оприлюднене на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з рішенням ЦВК, тепер ОВК очолює Володимир Тюрін. Його попередниця - Ольга Ліпман - пропрацювала на посаді голови виборчкому лише два дні.

За словами представника партії "Батьківщина" у ЦВК Руслана Князевича, ОВК № 193 "є яскравим прикладом "перефарбування" членів комісії". "Так, Ольга Ліпман - кандидатура від фракції "БЮТ-Батьківщина". Вона пропрацювала всього два дні і фактично змінила свою орієнтацію", - наголосив він.

ЦВК ухвалила рішення про заміну у складі ОВК одразу після того, як відмовилася достроково припинити повноваження усього складу комісії.

Секретар ОВК Оксана Тарнавська (Всеукраїнське політичне об’єднання "Єдина родина", яку цитує Громадянська мережа ОПОРА), заявляє, що новопризначений голова комісії ще не брав участі у роботі ОВК.

У свою чергу, голова міської організації ВО "Батьківщина" Сергій Акимович переконаний, що у такому складі ОВК не зможе нормально працювати. За його словами, представники Об’єднаної опозиції оскаржують у суді фальсифікацію рішень ОВК.

"Суд не знайшов підстав для задоволення позовів. Отже, немає підстав для визнання нашої комісії нелегітимною. Ми працюємо, працюють дільничні комісії, дотримуємося календарного плану заходів, обладнуються приміщення дільничних комісій. Нам важко закинути бездіяльність", - переконана О.Тарнавська.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Центральна виборча комісія не змогла ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень усього складу окружної виборчої комісії № 193.

Дострокове припинення повноважень ОВК ініціював член ЦВК, куратор Хмельницької області Ігор Жиденко у зв’язку із систематичними порушеннями виборчого законодавства, у тому числі під час проведення жеребкування до складу дільничних виборчих комісій.

Відповідно до квот, отриманих в результаті жеребкування у Центральній виборчій комісії, посада голови ОВК № 193 належить фракції "БЮТ-Батьківщина".

Усі інші парті (партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!", об’єднання "Єдина родина", партії "Руський блок", "Молодь до влади", Ліберальна партія України, партія "Братство", Християнсько-демократична партія України, партія "Союз анархістів України", Народно-трудовий союз України, партія "Зелена планета", фракція Партії регіонів, фракція Народної партії у Верховній Раді України, фракція КПУ, Українська народна партія, фракція "НУ-НС", партія "Русь єдина" та партія "Руська єдність") мають у складі цієї комісії по одному представнику.

Від моменту створення ОВК № 193 очолював Павло Білоус, але його діяльність неодноразово ставала предметом судових позовів Партії регіонів.

5 вересня Хмельницький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Партії регіонів та визнав протиправними дії голови ОВК № 193 П.Білоуса в частині одноособового затвердження проекту порядку денного одного із засідань виборчкому. У рішеннях за результатами розгляду попередніх позовів суд визнавав протиправною бездіяльність голови ОВК П.Білоуса.

Одразу після цього рішення суду члени ОВК звернулися до ЦВК з поданням про необхідність заміни голови, проте ЦВК визнала безпідставною вимогу членів ОВК.

Пізніше П.Білоуса на посаді голови ОВК було замінено на іншого представника "БЮТ-Батьківщини" – Надію Мазурик, яка на засіданні ОВК 8 жовтня теж склала свої повноваження. Того ж дня комісію очолила О.Ліпман.

Усі заміни голови ОВК № 193 ініціювала фракція "БЮТ-Батьківщина".