Третьяков: Опозиція повинна представити альтернативу політиці окупаційної влади

На думку політика, перемога буде за опозиційними силами, бо є ще ресурс у вигляді великої кількості тих, хто не визначився. «Опозиція може залучити виборця, який вагається, якщо дасть чіткий сигнал, що саме зміниться на краще після перемоги демократичних сил. Потрібна презентація спільного плану дій опозиції після 28 жовтня», - сказав, зокрема, Олександр Третьяков.





За словами політика, опозиції потрібна програма, альтернативна політиці окупаційної влади Партії Регіонів. «Це повинен бути план, пріоритетами якої стануть соціальні програми для чорнобильців, інвалідів, пенсіонерів, скасування пенсійної реформи, заборона на вільний продаж землі до ухвалення необхідного законодавства», - заявив Третьяков.

Окремим пунктом такої програми політик бачить пропозиції опозиції по Києву, в яких головною темою будуть вибори мера столиці в два тури і заборона на підвищення тарифів частіше, ніж раз на рік.

Олександр Третьяков також висловив упевненість, що ресурс для зростання рейтингів Партії регіонів та комуністів «практично вичерпаний».

Як повідомляли ЗМІ, згідно з даними опитування фонду «Громадська думка - Україна», до Верховної Ради проходять 4 партії: ПР - 19,7% респондентів; УДАР - 16,1%; «Батьківщина» - 11,1%; КПУ - 7, 9%.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.