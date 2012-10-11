Експерт: Головна інтрига – яка з трьох партій «зони ризику» пройде в парламент

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися сьогодні, то голоси загальної кількості опитаних б розподілилися таким чином: Партія регіонів отримала б 20,7%, «Батьківщина» - 16,9%, «УДАР» - 14,4%, КПУ – 10,1%, «Україна – Вперед!» – 5,3%, «Свобода» - 5,1%, «Наша Україна» - 4,7%.

Про це під час прес-конференції в УНІАН сказав директор з наукових питань Всеукраїнської соціологічної служби при НАНУ, кандидат філософських наук, доцент Борис Сагалаков, презентуючи результати загальноукраїнського соціологічного опитування «Електоральні настрої населення України», проведеного з 5 по 7 жовтня. При цьому 10,1% опитаних вказали, що не довіряють нікому, а 5,8% зазначили, що їм важко відповісти.

«Соціологія дає тенденцію, тенденція на сьогодні така: основна цікавість в сьогоднішній електоральній ситуації – зможуть чи не зможуть пройти партії зони ризику», - зазначив експерт. За його словами, «набере «Батьківщина» чи ПР на 2-3% більше чи менше – це принципово не змінить розстановки сил у парламенті, а от якщо прийдуть нові політичні сили, доведеться створювати компроміс». У зв’язку з цим він нагадав про «золоту акцію», яку мали свого часу соціалісти, а потім Народна партія Литвина.

Посилаючись на результати дослідження, експерт відзначив, що однозначно брати участь у голосуванні збираються 44,5% опитаних, 35,6% - «скоріш за все, так», 9% - «скоріш за все, ні», 4,1% - однозначно не голосуватимуть, а 5,6% було важко відповісти.

Серед тих, хто однозначно збирається прийти на вибори, 23,6% опитаних віддали б свій голос за Партію регіонів, 18,5% - за «Батьківщину», 16,7% - за «УДАР Віталія Кличка», 11,4% - за КПУ, 7,3% - за ВО «Свобода», 5,4% - за партію «Україна – Вперед!», 5,4% - за «Нашу Україну». У такому разі, наголосив експерт, похибка складає до 3,5%.

Б.Сагалаков відзначив, що серед трьох останніх політичних сил найбільше шансів на проходження до парламенту має ВО «Свобода», бо має найнадійніший електорат. «Найнадійніший електорат – у крайньо радикальних сил: у комуністів – ліворуч і у «Свободи», – підсумував Б.Сагалаков.

Найстабільніший виборець у КПУ – 58,1%, ВО «Батьківщини» - 54,2% та Партії регіонів – 50,5%. «УДАР», як і «Наша Україна», отримали 38,6%.

Коментуючи зростання рейтингів партій, що не входили до групи фаворитів нинішніх виборів, Б.Сагалаков зазначив: «Вже давно склалась ситуація, що на національно-демократичному напрямку працює три доволі сильних політичних сили. Певний час тут значну перевагу мала «Батьківщина» , за рахунок харизми Юлії Володимирівни. Зараз тіснять їх «Наша Україна», «Свобода», частину електорату відбирає і «Удар».

За його словами, «сьогодні «Батьківщина» не змогла відіграти роль провідної національно-демократичної сили».

Відповідаючи на запитання щодо фінішного прискорення «Нашої України», експерт назвав ситуацію «очікуваною і соціологами, і політологами» у зв’язку з “ностальгією»: «Десь спрацьовує певна ностальгія, пов’язана із ім’ям лідера, особливо я дивлюсь, що зростає електорат інтелігенції у «Нашої України», і електорат підприємців - виникає певна ностальгія по свободі слова в інтелігенції і по свободі підприємництва у підприємців».

Він також нагадав ситуацію, коли після поразки на президентських виборах 2004 року, яка багатьма вважалася нищівною, уже на парламентських виборах 2006-го року Партія регіонів опинилася серед лідерів.

Оцінюючи якість кампанії основних політичних сил, експерт зазначив, що робота побудована на деструктиві. «Помаранчеві» розказують, які погані сьогодні «сині» - їх треба змінити, а «сині» розказують, як погано було при владі «помаранчевих», - зазначив експерт.

Він також наголосив на відсутності обговорення конкретних проблем, зокрема, щодо судової системи та створення «горизонталі» влади.

«На даному масиві можна дати тільки тенденцію», - сказав експерт і додав, що вирішальними у виборчій кампанії є останні 3 тижні.

Загальноукраїнське опитування проводилося з 5 по 7 жовтня в усіх областях України та місті Києві. Всього за випадковою квотною вибіркою із врахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України було опитано 2500 респондентів. Можлива похибка - 2,2%.