Порушено кримінальну справу за фактом підкупу виборців
22:34, 11 жовтня 2012Політика
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Прокуратура м. Стаханова Луганської області 11 жовтня порушила кримінальну справу за ч.1 ст. 157 КПК України стосовно мешканки цього міста, яка підозрюється у підкупі виборців.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.
Зокрема, за даними прокуратури, справу порушено стосовно непрацюючої мешканки Стаханова, яка, діючи в інтересах кандидатів в народні депутати України Шахова С.В. (безпартійного самовисуванця по одномандатному виборчому округу №107) та члена його команди Фурмана Ю.А. (самовисуванця по одномандатному виборчому округу №106), та перешкоджаючи вільному волевиявленню громадян, здійснювала підкуп виборців.
На цей час проводяться слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин скоєного злочину.
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