Порушено кримінальну справу за фактом підкупу виборців

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Зокрема, за даними прокуратури, справу порушено стосовно непрацюючої мешканки Стаханова, яка, діючи в інтересах кандидатів в народні депутати України Шахова С.В. (безпартійного самовисуванця по одномандатному виборчому округу №107) та члена його команди Фурмана Ю.А. (самовисуванця по одномандатному виборчому округу №106), та перешкоджаючи вільному волевиявленню громадян, здійснювала підкуп виборців.

На цей час проводяться слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин скоєного злочину.