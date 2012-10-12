Карпачова: Тимошенко є політв'язнем за трьома пунктами

Про це заявила Радіо Свобода колишній уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова після зустрічі у Страсбурзі з генсекретарем Ради Європи Турбйорном Яґландом.

За словами Карпачової, Яґланд вказав на "низку системних проблем, які не можуть не хвилювати Раду Європи з точки зору не виконання Україною взятих на неї зобов’язань при вступі до Ради Європи".

"Зокрема, йшлося про те, що, на превеликий жаль, пан Яґланд сказав, що судова система не є незалежною в Україні. І, безперечно, ми сподівалися, що Кримінально-процесуальний кодекс певною мірою щось додасть, адже 80 відсотків пропозицій Ради Європи начебто було враховано, але я можу сказати, що ілюзій, звичайно, ніхто не має в Раді Європи стосовно КПК", - цитує Українська правда.

"Але все таки вони вважають, що є проблема така системна, це те, що не відбувся розподіл влади, що виконавча влада має надзвичайно суттєвий вплив на роботу судової гілки влади, тому вона не є незалежною", - додала вона.

На запитання, як генсек Ради Європи оцінює ситуацію зі свободою слова в Україні, Карпачова відповіла:

"Він зазначив, що олігархи, які володіють ЗМІ, сьогодні перебувають у владних структурах, і ми це відчуваємо. Тому є проблема щодо незалежності ЗМІ. Ми обговорювали детально це питання, ми обговорювали і справу Гонгадзе, як вона сьогодні виглядає. Він сказав, що, безперечно, Рада Європи буде продовжувати слідкувати і не буде знімати Україну з моніторингу".

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На питання, чи можуть вважатися політв’язнями Юлія Тимошенко і Юрій Луценко згідно з визначенням ПАРЄ, Карпачова відповіла:

"Я вітаю позицію ПАРЄ стосовно визначення терміну політв’язень. Це є надзвичайно важливим і принаймні по трьох позиціях пані Тимошенко може бути визнана політв’язнем з точки зору визначення, яке дала Рада Європи, на мою думку".