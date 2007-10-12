Литвина не влаштовують дієслова та участь у шапковому розборі

Кандидат у народні депутати від Блоку Литвина Олег Зарубінський не зміг відповісти, до якої коаліції приєднається політична сила, яку він представляє.

За його словами, таке рішення блоком іще не прийняте, повідомляє Ліга з посиланням на прес-службу блоку.

"У нас не тоталітарна секта з пасторами або з кимось іншим. Ми - блок, у який входить 2 політичні сили. Звичайно ж, остаточний варіант рішення питання буде розглянутий колегіально і прозоро. Ні Володимир Литвин, ні хто інший одноосібно такі рішення не ухвалює", - заявив Зарубінський.

"Мені здається, і час ще не прийшов", - додав він.

За словами Зарубінського, "дієслова, які вживається щодо нас (блоку Литвина), наприклад, "приєднається", "долучиться", нам не підходять".

"Ми їх не сприймаємо, оскільки приєднатися і долучитися можна тільки до того, що створено. А ми не будемо брати участі в "шапковому розборі", - заявив політик.

Він підкреслив, що категорична позиція Блоку Литвина полягає в тому, що "потрібно не ставити ніяких питань про кадри, посади і "крісла".

"Мені здається, що продовжуються ті ж "розбірки", що були півтора роки тому. Ми не хочемо брати в цьому участі. Нехай "хлопчики" і "дівчатка" спочатку розберуться між собою", - підсумував Зарубінський.

При цьому він припустив, що "чисто технічно" може бути ухвалене рішення про створення коаліції між блоком "Наша Україна – Народна Самооборона" і Блоком Юлії Тимошенко.

"Але її ефективність, звичайно ж, буде дуже низькою", - переконаний політик.

Як відомо, днями представник НУ-НС Микола Онищук заявив, що Блок Литвина має чітко сформувати своє бачення умов участі в коаліції, щоб цей процес набув визначеності. Представник БЮТ Микола Томенко у свою чергу зазначав, що ініціатива приєднання до коаліції повинна виходити від Блоку Литвина.

8 жовтня президент Віктор Ющенко доручив лідерам політичних сил, які пройшли в парламент, протягом 5 днів внести пропозиції щодо формату майбутньої коаліції і кандидатури прем`єр-міністра.

Українська правда