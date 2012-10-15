Москаль: тюремникам наказано забезпечити стовідсоткове голосування за ПР
Москаль заявляє, що керівникам пенітенціарних закладів наказано забезпечити стовідсоткове голосування за ПР.
Керівництву пенітенціарних закладів України наказано, щоб ув’язнені стовідсотково проголосували за Партію регіонів.
Про це УНІАН заявив народний депутат Геннадій Москаль.
«До мене звертаються співробітники державної пенітенціарної служби з різних областей України зі скаргами на тиск керівництва», - зазначив народний депутат.
«Згори спущено вказівку, що всі ув’язнені, котрі перебувають у слідчих ізоляторах і виправно-трудових закладах, мають стовідсотково проголосувати за Партію регіонів. В іншому випадку керівники пенітенціарної служби залишаться без роботи», - стверджує Г.Москаль.
Народний депутат повідомив, що направив депутатське звернення генеральному прокурору України з проханням відреагувати на подібні методи «агітаційно-пропагандистської роботи» владної партії з вербування своїх прихильників серед ув’язнених.