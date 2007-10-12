Регіонали подають на Тимошенко в суд

Партія регіонів оскаржуватиме в суді звинувачення БЮТ у чисельних провокаціях з боку “регіоналів”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

“Наші правники вже підготували відповідне подання до суду, в якому ми оскаржимо безпідставні звинувачення БЮТ у якихось начебто провокаціях. Ми не маємо жодного відношення до тих виборців, яких обдурила Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО), пообіцявши їм заплатити за голосування за неї на парламентських виборах”, - заявляє Партія регіонів.

У прес-службі наголосили на тому, що Партія регіонів чесно змагалася за свою перемогу і пропонувала БЮТ теж підписати кодекс честі. “Але виграти чесно може лише впевнена і спокійна сила. БЮТ до таких не відноситься. Тому ми дозволимо собі дати пораду Юлії ТИМОШЕНКО та її соратникам - на майбутніх виборах не підкуповуйте виборців. Це найбільш надійна гарантія того, що БЮТ не отримуватиме обурливих листів від обдурених ним громадян”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, Блок Юлії Тимошенко заявив про численні провокації з боку Партії регіонів.

Зокрема, у повідомленні йдеться, що у багатьох регіонах активісти Партії регіонів масово організовують псевдолисти, у яких стверджується, ніби БЮТ підкуповував виборців. Послання направляються до ЦВК, Генпрокуратури, СБУ, інших державних органів та засобів масової інформації. Партією регіонів вже оплачені і „пікетування” за участю так званих постраждалих, стверджують в БЮТ.

БЮТ вбачає у діях Партії регіонів ознаки кількох кримінальних злочинів, таких, зокрема, як шахрайство та неправдиве повідомлення про злочин, рівно як і перешкоджання вільному волевиявленню громадян. Саме тому, повідомили у прес-службі, БЮТ звернувся до правоохоронних органів із вимогою притягнути до кримінальної відповідальності організаторів провокації.