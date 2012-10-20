Батьківщина: УДАР використав соціологію як «спосіб розправи із конкурентами»

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина».

Зокрема, як стверджують у «Батьківщині», дані «праймеріз» від «УДАРу», які були використані для ультиматуму Об’єднаній опозиції про зняття так званих «нерейтингових» кандидатів 15 жовтня, грунтуються не на паралельних дослідженнях соціологічних компаній, про що свідчить відповідь компанії центра СМД «Социс» на лист кандидатів в депутати від ОО «Батьківщина» Сергія Терьохіна, Ксенії Ляпіної, Олександра Чорноволенка та Олександра Бригинця.

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Так, у зверненні до 6-ти компаній, які брали участь у замовленні від партії «УДАР», депутати від опозиції просили роз’яснень щодо оприлюднених результатів соціологічного опитування з рейтингу окремих мажоритарних депутатів, а також відомостей щодо порядку розрахунку розміру похибки кінцевого результату. Відповідно до рейтингів «УДАРу», тільки в двох столичних округах перевагу над «УДАРником» мав кандидат від «Батьківщини».

За даними «Батьківщини», «Социс» відповів, що проводив дослідження у 15-ти виборчих округах, але в жодному з округів Києва компанія досліджень не проводила.

«Також ми дізналися, що у дослідженнях брали участь 8 різних соцінституцій, які не робили паралельних досліджень. Судячи із відповіді, кожна компанія зробила свій шматок роботи, після чого вже функціонери з «УДАРу» поєднали їх у єдиний рейтинг», - заявили депутати від Об’єднаної опозиції.

Вони переконані в тому, що «УДАР» надав всій Україні недостовірну інформацію щодо компаній, які нібито проводили соціологічні дослідження. «Більш того, якщо недостовірною є навіть інформація про кількість та склад учасників дослідження, немає жодних відомостей про вибірку, похибку та час проведення досліджень», - додали опозиціонери.

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«Ми стверджуємо, що вся інформація, подана «УДАРом», не відповідає дійсності і була брудним політичним трюком, направленим на зняття кандидатів від Об’єднаної опозиції. Для нас неприйнятні такі способи політичної боротьби. Ми вважаємо неправильним використовувати соціологію як спосіб розправи із конкурентами, а також спроби ухилитися від чесної боротьби шляхом підробки результатів досліджень» - заявляють кандидати від опозиції.

У свою чергу Київський штаб Об’єднаної опозиції звертається до партії «УДАР» з вимогою надати повні та достовірні результати досліджень із зазначенням того, ким, коли та в який спосіб вони були проведені.

Як повідомляв УНІАН, Об’єднана опозиція “Батьківщина” зняла у Києві на користь партії «УДАР» лише одного свого кандидата-мажоритарника - Юрія Ганущака (округ № 214).

Інші кандидати від Об'єднаної опозиції в Києві, незважаючи на наполягання «УДАРу» про зняття з реєстрації, продовжують балотуватися. Це, зокрема, Ксенії Ляпіна, Сергій Терьохін, Дмитро Андрієвський та Олександр Бригинець.