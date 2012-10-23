Батьківщина вимагає знайти тих, хто поставив замість її сайту порно-зображення

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненнях народного депутата, голови Тернопільської обласної організації ВО «Батьківщина» Василя Деревляного, поданих сьогодні начальнику обласного управління міліції Віктору Саку та голові обласного управління Служби безпеки України Ігорю Вінницькому.

У них вказано, що у ніч 3 22 на 23 жовтня невідомі, зламавши пароль, розмістили на партійному сайті порно-картинки.

«Припускаємо, що це вчинено за вказівкою одного з учасників виборчого процесу, що представляє партію влади або її сателіти. Адекватна людина, християнин просто не зміг би опуститися до такого рівня. Такі методи передвиборчої конкуренції вважаємо негідними та аморальними. Подібні брудні виборчі технології свідчать про безсоромність, ницість та примітивізм наших політичних опонентів на Тернопільщині», – йдеться у зверненні.

Відтак В.Деревляний просить керівників правоохоронних органів терміново вжити заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до хакерської атаки на сайт обласної організації ВО «Батьківщина» та притягнути їх до відповідальності.

Сьогодні сайт облорагнізації партії не відновив свою роботу.