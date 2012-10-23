Азаров сподівається, що МВФ дасть грошей і без підвищення цін на газ для населення

20:15, 23 жовтня 2012
Політика
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Прем'єр-міністр Микола Азаров сподівається, що Міжнародний валютний фонд погодиться надати Україні черговий транш за кредитом без виконання умови про підвищення тарифів на енергоносії для населення.

Азаров каже, що решта умов

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.Азаров заявив в інтерв’ю агентству Reuters у вівторок.

«Я думаю, що є перспективи продовження нашої співпраці (з фондом), і ми в основному виконуємо вимоги МВФ відповідно до програми (2010 року)», - сказав М.Азаров.

«Всі основні грошові та якісні критерії виконуються. Звичайно, це створює сприятливі умови для відновлення фінансування України. Ми сподіваємося, що досягнемо цієї домовленості», - зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною ряду узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

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