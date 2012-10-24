Богатирьова просить МЗС покликати в Україну німецьких лікарів Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, Міністерство охорони здоров’я у рамках розгляду заяви Ю.Тимошенко щодо її бажання бути виписаною зі стаціонарного лікувального закладу ЦКЛ № 5 «Укрзалізниці» та звернення Державної пенітенціарної служби щодо проведення засідання Міжнародної медичної комісії, вважає за необхідне запросити німецьких лікарів для вирішення питання стосовно завершення реабілітаційного курсу Ю.Тимошенко.

У зв’язку з тим, що відповідальність за організацію та ефективність проведення реабілітаційного курсу Ю.Тимошенко у харківській лікарні несуть представники клініки «Шаріте», українська частина Міжнародної медичної комісії вважає, що не уповноважена одноосібно ухвалювати рішення про виписку пацієнтки.

Представники Міжнародної медичної комісії готові провести засідання у будь-який зручний для німецької сторони час.

Останнє засідання Міжнародної медичної комісії відбулося у Харкові за участі Карла Макса Айнхойпля, Лутца Хармса та Анетт Рейсхауер 14 жовтня. За результатами роботи комісії спільно було прийнято рішення про подовження строків перебування Ю.Тимошенко у стаціонарному закладі.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Ю.Тимошенко звернулася із заявами до начальника Качанівської виправної колонії та головного лікаря харківської лікарні № 5 з вимогою припинити її лікування та перевезти до тюремної камери.

Екс-прем'єр вважає за неможливе продовжувати лікування під постійним наглядом прихованих відеокамер, записи з яких оприлюднюються у Інтернеті.

23 жовтня Державна пенітенціарна служба звернулася до МОЗ з проханням скликати Міжнародну медичну комісію за участю українських медиків і лікарів клініки «Шаріте» з подальшим проведенням консиліуму для прийняття рішення за заявою Ю.Тимошенко про переведення до колонії.

Того ж дня стало відомо, що Ю.Тимошенко звернулася з повторною заявою з проханням повернути її з лікарні до колонії.