Опозиція вже зафіксувала 1600 порушень і подала більш як 500 позовів до суду

Про це повідомив народний депутат України, кандидат у народні депутати за списком ВО «Батьківщина» Сергій Пашинський в ефірі «5 каналу».

Він наголосив, що проблема масових порушень не у законі про вибори, а в його виконанні.

"Я був одним з людей, які були у робочій групі при розгляданні цього закону. Закон писався для нормальних людей, а не для шулерів…", - зазначив депутат.

Коментуючи масові заміни членів ДВК, С.Пашинський підкреслив: "Ми, як опозиція, маємо боротися з цією владою. Так, закон не досконалий, але ці порушення – це шулерство. Вони (влада) через Мінюст отримали реєстрацію технічних партій, про які ніхто не чув, зареєстрували їх, туди "мертвих душ" засунули, провели жеребкування, а потім поміняли на представників Партії регіонів".

Депутат розповів, що на цей момент опозиція вже зафіксувала більше півтори тисячі порушень виборчого процесу.

"Ми зафіксували 1600 порушень виборчого законодавства на вчорашній день (на 24 жовтня – УНІАН). Ми подали більше 500 позовів до суду, отримали 369 рішень судів. Ми подали більше 300 депутатських звернень. Знаєте, що приходить на наші звернення? "Порушення не підтверджено, складу злочину немає", - зауважив парламентарій.

Він наголосив, що це відбувається через те, що в Україні знищена незалежна судова система: "У нас немає судової системи, вони її знищили. І в результаті цього пенсіонерку оштрафували за те, що вона сказала, що вона не буде голосувати за Партію регіонів".