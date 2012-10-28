Дочка Тимошенко голосувала у чорній футболці з написом «Юлі – волю!» (фото)

Дочка Тимошенко була одягнена у чорну футболку з написом «Юлі – волю!».

«Я голосую за свободу Юлії Тимошенко, всіх політв’язнів, за справедливість, щоб не проснутися завтра за колючим дротом», - заявила Є.Тимошенко журналістам після голосування.

Вона передала прохання своєї матері «прийти на вибори і не дати шанс диктатурі перемогти».

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, чи голосуватиме сьогодні її батько Олександр, вона відповіла, що О.Тимошенко отримав політичний притулок у Чехії, «я не думаю, що у тих, хто отримав політичний притулок, є можливість брати участь у виборах».

Є.Тимошенко також повідомила, що не може зателефонувати до своєї матері Ю.Тимошенко, оскільки у Ю.Тимошенко немає доступу до телефонного зв’язку, а також до іншого виду зв’язку. За її словами, це незаконно, оскільки інші ув’язнені мають таку можливість в Україні.

Вона також висловила жаль з приводу того, що вона сьогодні у Дніпропетровську голосує одна, адже на попередніх виборах вона приїжджала до Дніпропетровська разом з матір’ю Ю.Тимошенко та батьком О.Тимошенком.

«На жаль, мої батьки були позбавлені нинішнім режимом брати участь у передвиборчій кампанії», - зазначила Є.Тимошенко.