Яценюк ще вірить, що вибори хоча б частково будуть демократичні

Про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам після того, як разом із дружиною взяв участь в голосуванні на виборах до Верховної Ради в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За словами А.Яценюка, день виборів та ніч підрахунку голосів визначать, наскільки був чесним цей виборчий процес.

“Дуже важливо, як пройдуть вибори, тому що це вибір майбутнього країни. Важливо, щоб не було підмінено волевиявлення українців, як будуть працювати комісії, як люди підуть на вибори, чи не буде фальшувань на виборчих дільницях. Від цього залежить, чи будуть вибори демократичні, чи недемократичні. І від цього залежить, чи буде Україна частиною Європейського Союзу, чи ні”, - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, А.Яценюк зазначив, що камери, встановлені на дільницях, не мають жодного відношення до забезпечення чесності і прозорості виборчого процесу. “Допоможуть тільки члени комісій та спостерігачі, допоможуть тільки українці, які прийдуть на вибори і висловлять свою позицію щодо майбутнього країни”, - наголосив голова Ради Об’єднаної опозиції.