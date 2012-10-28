Пенсіонера виписали з лікарні, бо не зізнався, за кого проголосує

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник юридичної служби обласного штабу партії «УДАР» В’ячеслав Шестириков.

«Зафіксовано низку системних порушень, які можуть призвести до зриву виборів в області», - заявив він.

За його словами, одним з основних порушень є масове включення до списків виборців так званих «мертвих душ». Зокрема, в окрузі №35 Нікополя одночасно виявлено 60 заяв, написаних одним почерком з проханням проголосувати вдома.

За словами В.Шестирикова реально виявилося, що люди, від чийого імені було написано заяви, нічого про це не знають.

Також він зазначив, що в окрузі №25 (Красногвардійський район, Дніпропетровська) встановлені численні випадки включення у списки двійників.

«Таких випадків зафіксовано понад 200», - уточнив він.

За його словами, третім системним порушенням партія «УДАР» вважає масову госпіталізацію пацієнтів до лікарень Дніпропетровщини.

«У кожній лікарні Дніпропетровщини кількість виборців на спецдільницях напередодні голосування збільшилось від 3 до 10 разів від середньостатистичної кількості у стаціонарі»,- зазначив В.Шестириков.

Він уточнив, що зокрема, на спецдільниці 121/365 кількість виборців у списках збільшилась із 67 до 270. Після перевірки та уточнення списків прізвища цих виборців були знайдені в списках інших дільниць округу №25.

Також, за словами представника «УДАР», в Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечнікова виявлено факт термінової виписки з лікарні пенсіонера через те, що він відмовився повідомляти, за кого голосуватиме.

Керівник юридичної служби Дніпропетровського обласного штабу «УДАР» повідомив, що на кожному окрузі Дніпропетровської області партія «УДАР» вже зафіксувала по 2-3 значних порушення, які будуть передані до ЦВК та правоохоронних органів.