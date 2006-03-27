У закордонному виборчому окрузі лідирує «Наша Україна»

Центральна виборча комісія опрацювала 56,89% протоколів з 66 виборчих дільниць закордонного виборчого округу, на яких проголосував 13281 виборець. Лідирує «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ.

За його словами, 77 виборчих бюлетенів визнано недійсними, 349 виборців проголосували проти всіх.

За попередніми даними по закордонному виборчому округу лідирує блок «Наша Україна» (33,43%). На другому місці Партія регіонів (24,47%), далі йдуть БЮТ (19,13%), громадянський блок ПОРА-ПРП (3,83%), СПУ (2,83%), Блок Наталії Вітренко (1,73%), Народний блок Литвина (1,72%), Блок Костенка і Плюща (1,27%), КПУ (1,03%), партія «Віче» (0,81%).