«Захистимо Биківнянський ліс!» – Акція біля прокуратури м. Києва

У п’ятницю, 2 листопада 2012 року, о 12:00 біля прокуратури м. Києва (вул. Предславинська, 45/9) розпочнеться акція «Захистимо Биківнянський ліс!».

У ніч виборів, в 2 годині ночі 29 жовтня, забудовники вирубали 4 гектари Биківнянського лісу, між Броварським проспектом і вул. Путивльською, встановили будівельний паркан.

Організувала вирубку лісу приватна будівельна фірма – забудовник , яка отримала цю земельну ділянку площею 3,25 га у довгострокову оренду на 10 років за рішенням Київської міської ради від 27 грудня 2007 року (№ 1529/4362) (за підписом Київського міського голови Леоніда Черновецького). Згодом рішення опротестувала прокуратура м. Києва, а Господарський суд м. Києва в особі судді Тамари Трофименко постановив скасувати рішення Київради.

Але 23 квітня 2010 року за сприяння Леоніда Черновецького Київська мiська рада постановила «відхилити протест заступника прокурора міста Києва» і знову надати земельну ділянку під забудову.

Забудовник наміряється забудувати земельну ділянку, де вона винищила ліс, житловими будинками, торгово-офісними приміщеннями, розважальними комплексами.

Жителі Биківні вимагатимуть від прокуратури скасувати дозвільні документи на будівництво і незаконні рішення Київради про виділення земельних ділянок під забудову Биківнянського лісу.

Організатори акції – громадянська кампанія «Форум порятунку Києва», , Регіональний Центр громадянського представництва «Життя».

Контактні особи:

Віталій Черняховський

Телефони: (044)228-55-33, (068)833-33-33

Андрій Скіпальський

Телефони: (050)312-39-74, (044)278-89-07

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