В ОВК № 194 вимкнули світло, голова комісії поїхала на «швидкій»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини» з посиланням на одного з лідерів «Батьківщини» Миколи Томенка, який перебуває на місці подій.

«Світла немає. Кажуть, що начебто через поломку на лінії електроенергії не буде години дві. Але ми нікуди не йдемо, контролюємо ситуацію», - сказав він.

За словами М.Томенка, перед цим голова ОВК заявила, що помирає і викликала «швидку», яка її забрала.

М.Томенко переконаний, що всі ці події сталися під тиском влади.

«Коли голова ОВК остаточно зрозуміла, що не може виконати замовлення влади, почалася справжня паніка: вона сказала, що їй погано, що вона зараз помре і викликала швидку, але при цьому вона дуже довго не погоджувалась віддати печатку ОВК і ключі від кімнати, де зберігаються бюлетені», - розповів М.Томенко.

Він зазначив, що роботу комісії зірвано.

На думку М.Томенка, все це є «частиною плану влади з фальсифікації результатів виборів на користь провладного кандидата».

М.Томенко додав, що народні депутати Партії регіонів Михайло Чечетов, Ельбрус Тедеєв і Андрій Пінчук продовжують знаходитися у приміщенні ОВК.

На цю тему: 194-му окружкомові знадобилася доба, щоб оголосити переможця

У свою чергу в прес-службі кандидата в депутати від «Батьківщини» Миколи Булатецького, який перемагає в цьому окрузі, додали, що ОВК № 194 не може продовжувати свою роботу через провокації.

У повідомленні йдеться про те, що сьогодні в ході засідання ОВК членами комісії було оголошено результати виборів по 194 окрузі. Після цього голові комісії стало зле і їй викликали «швидку». Після рішення лікарів про її госпіталізацію вона відмовилася на прохання народних депутатів і членів комісії передати печатку і ключі від сейфа своєму заступнику. Під час транспортування її в карету «швидкої» відбулася сутичка між представниками М.Булатецького і представниками силових органів в формі "грифону", зазначили в прес-службі.

Врешті народний депутат Леся Оробець, яка присутня в окружкомі, спільно з представниками СБУ встановили, що печатка ОВК знаходиться в сейфі. Однак продовжити роботу комісія так і не змогла через вимкнення світла.

На даний момент члени комісії знаходяться у темному приміщенні, не придатному для роботи, і не можуть продовжити підраховувати голоси за пропорційною системою, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА в Черкаській області Сергій Варич заявив, що сьогодні увечері ОВК №194 в Черкасах оголосила кандидата у народні депутати від «Батьківщини» Миколу Булатецького переможцем виборів у цьому мажоритарному окрузі.

Зокрема, за його словами, члени 194 ОВК нарешті оголосили дані голосування в окрузі і підписали остаточний протокол, відповідно до якого переміг М.Булатецький.

За даними сайту ЦВК, на 194 ОВК опрацьовано результати вже на 100% дільниць. М.Булатецький перемагає самовисуванця Валентину Жуковську, яка, відповідно до даних сайту ЦВК, має на 12 тис. 373 голоси менше.