Опора: Суди виявилися неефективними для захисту результатів виборів

Суди виявилися неефективними для захисту результатів виборів.

Про це УНІАН заявила координатор Громадянської мережі «Опора» в Миколаївській області Олена Кабашна.

«В даному випадку звернення до суду кандидата по 132-у округу Аркадія Корнацького не було ефективним, як і при зверненні кандидата по тому ж 132-у округу Анатолія Пешехонова, - зазначила координатор. - В законі залишаються такі проломи, які дозволили подіям розвиватися саме так, як вони розвивалися».

За її словами, в ситуації на 132-му окрузі Партія регіонів скористалася цими пробілами в законі, і протоколи були доставлені до ЦВК.

«Чесно або нечесно, але протоколи вже в ЦВК, і тепер оспорити це буде дуже складно. Як бачимо, будь-які спроби повернути Корнацькому його перемогу не вдається», - додала вона.

О.Кабашна зазначила, що «відбулася явна фальсифікація, у А.Корнацького вкрали перемогу, і люди нічого не змогли вдіяти».

«Чи буде новий Майдан? Не знаю. Що ж, не треба було спати, думаю, помилки припустився штаб Корнацького», - переконана координатор Миколаївської «Опори».

Причиною того, що на окрузі № 132 опозиційний кандидат не зміг довести свою перемогу, О.Кабашна називає «сильний дисбаланс політичних сил серед членів виборчих комісій».

«На окрузі № 132 саме наявність представників партій-сателітів Партії регіонів призвела до того, що більшість членів комісії підписали уточнені протоколи, в яких перемога була за кандидатом від ПР Віталієм Трав’янком», - сказала координатор.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада представник А.Корнацького подав позов до Миколаївського окружного адміністративного суду позов, щоб визнати протиправними дії ОВК № 132 по складанню протоколу про підсумки голосування від 30 жовтня. 4 листопада суд відмовив в задоволенні цього позову.

3 листопада, о 6 годині ранку Микoлaївcький окружний адміністративний суд відмовився задовольнити і позовні вимоги caмoвисуванця A.Пeшexoнoвa у справі проти окружкому № 132 в Пepвoмaйcьку. Кандидат намагався оскаржити результати голосування на окрузі № 132, оскільки виявив «пропажу» 40 «своїх» голосів у протоколах.