Навіть Ляшко готовий відмовитись від мандата на знак протесту

Про це О.Ляшко заявив сьогодні на мітингу проти фальсифікацій під стінами ЦВК, повідомили УНІАН у прес-службі Радикальної партії.

"Треба будь-якою ціною довести Януковичу і Партії регіонів, що люди мають право на вільний вибір, що люди - не бидло, не біомаса, а громадяни України, які не будуть мовчати, коли у них намагаються вкрасти право вибору", - підкреслив він.

О.Ляшко зазначив, що йому імпонує ідея з «обнуленням» списків "Батьківщини", "УДАРу", "Свободи" і відкликанням кандидатів від опозиційних партій на мажоритарних округах, але він вважає, що об'єктивно її буде складно реалізувати, бо дехто з новообраних опозиційних депутатів «вчепиться у свій мандат мертвою хваткою, в першу чергу, бізнесмени».

"Але ініціативу я підтримую, - заявив О.Ляшко. - Перевибори можуть дати нашій державі шанс здолати мафію при владі».

За себе особисто О.Ляшко не хвилюється: "Я повторно переможу на своєму 208-му окрузі або візьму будь-який інший округ і скрізь здобуду перемогу".