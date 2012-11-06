Луганська "Батьківщина" розпочала збір підписів проти фальсифікацій

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЛОО ВО «Батьківщина», таким чином, луганські опозиціонери підтримали акцію протесту Об'єднаної опозиції, яка проходить біля будівлі Центральної виборчої комісії в Києві. Головна вимога мітингувальників - визнати перемогу кандидатів від Об'єднаної опозиції там, де їхня перемога була зафіксована протоколами.

За словами керівника регіонального виборчого штабу Ірини Верігіної, в Луганській області голоси, віддані за «Батьківщину» були вкрадені представниками Партії регіонів.

«Вибори сфальсифіковані. Партія регіонів показала свій найслабкіший результат у регіоні за останні 10 років, але це не перешкодило її представникам нахабно вкрасти голоси «Батьківщини», - сказала вона.

Вона також повідомила, що починаючи з сьогоднішнього дня в Луганську щодня виставлятимуться намети, де городяни зможуть підтримати ініціативу Об'єднаної опозиції й підписати петицію про фальсифікацію результатів виборів у регіоні.