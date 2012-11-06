Американці сьогодні вирішать, хто займе Білий дім

Нинішня президентська кампанія стала рекордною за вартістю - більше 2 мільярдів доларів. Рекордним стало і число кандидатів, які борються за посаду президента США в різних американських штатах - 27. Більшість з них - висуванці від так званих "третіх партій" і незалежні кандидати. Однак реальна боротьба, як завжди, розгорнеться між двома претендентами на найвищу державну посаду, пише РІА "Новости".

Кожен штат сам встановлює години роботи виборчих дільниць. Першими дільниці відкриються у Вермонті о 5 ранку за місцевим часом (12.00 за Києвом). Останні дільниці закриються на Гаваях о 18.00 (06.00 середи).

Формально президент США обирається колегією виборців. В даний час до її складу входять 538 осіб. Кожен штат має у своєму розпорядженні кількість виборців, рівну кількості конгресменів і сенаторів у Конгресі США. Крім того, трьох виборців направляє на колегію Федеральний округ Колумбія.

На президентських виборах громадяни США, голосуючи за того чи іншого кандидата, фактично обирають не самого президента і віце-президента, а лише визначають, як повинні проголосувати виборники. На президентських виборах США перемагає кандидат, який набирає не менше 270 голосів виборників. Вибори проводяться за системою "переможець забирає все": кандидат, що набрав просту більшість голосів виборців у штаті, забирає всі голоси виборників від цього штату.

Найбільша кількість виборників припадає на Каліфорнію (55), Техас (38), Нью-Йорк (29), Флориду (29), Іллінойс (20), Огайо (18) і Мічиган (18). Найменша кількістю - на Алясці (3), Північній Дакоті (3), Південній Дакоті (3), Вайомінгу (3), Делавері (3) і Меріленді (3).

У тому випадку, якщо кандидати не наберуть більшості голосів виборників, застосовується екстраординарна процедура обрання президента, передбачена XII-ою поправкою до Конституції США. У цьому випадку президента обирає палата представників Конгресу США з числа трьох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів.

Крім президентських виборів, у вівторок у США відбудуться вибори до конгресу, на яких американці виберуть повний склад палати представників і третину сенату, вибори губернаторів 11 штатів, а також референдум про державний статус американської території Пуерто-Рико і референдуми з різних питань і законам.