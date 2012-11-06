Віктор Пилипишин дасть брифінг щодо ситуації у виборчому окрузі №223 (відмінено)

Віктор Пилипишин переніс прес-конференцію на невизначений час.

7 листопада 10.30 в прес-центрі інформаційного агентства УНІАН відбудеться брифінг кандидата в народні депутати Віктора Пилипишина, щодо ситуації, яка склалася у виборчому окрузі №223.

Під час брифінгу кандидат прокоментує останні події, які відбувалися в окрузі, озвучить власну позицію та розповість про свої подальші дії. Телефон: 221-07-60