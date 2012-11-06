Віктор Пилипишин дасть брифінг щодо ситуації у виборчому окрузі №223 (відмінено)
15:23, 06 листопада 2012Політика
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Віктор Пилипишин переніс прес-конференцію на невизначений час.
7 листопада 10.30 в прес-центрі інформаційного агентства УНІАН відбудеться брифінг кандидата в народні депутати Віктора Пилипишина, щодо ситуації, яка склалася у виборчому окрузі №223.
Під час брифінгу кандидат прокоментує останні події, які відбувалися в окрузі, озвучить власну позицію та розповість про свої подальші дії. Телефон: 221-07-60
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