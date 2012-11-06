Томенко вимагає звільнити «основних фальсифікаторів»

Заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко назвав умови, за яких опозиція почне роботу в новому парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу він зазначив, що в опозиції є умови, за яких вона має моральне право зайти у Верховну Раду.

Він зазначив, що це такі умови: «Всі виборчі дільниці повинні бути звірені з нашими протоколами і підтверджені сайтом ЦВК, відповідні голови ОВК повинні понести відповідальність перед законом».

«Якщо одна з цих умов не виконується, ми не маємо морального права зайти і обговорювати питання керівництва чи якихось інших посад у Верховній Раді України сьомого скликання», - підкреслив М.Томенко.

Він наголосив, що шляхом не допустити легітимізації наступного парламенту, є не набрання ним конституційного складу.

«Я не хочу експромтів, бо в експромтах ми завжди владі програємо», - зазначив він.

Він наголосив, що відповідно до Конституції України, закону про статус народного депутата, закону про комітети, необхідно зробити все, щоб в день, «коли призначається засідання ВР і не виконані наші три вимоги – ми приходимо на засідання ВР і не приймаємо присягу, і в такому випадку присягу прийме менше ніж 300 осіб, тоді ВР буде нелегітимна».

«Якщо ми здамо своїх кандидатів в депутати, які перемогли, якщо ми здамо наші команди, то гріш нам ціна як єдиній політичній команді від опозиції», - наголосив М.Томенко.

За його словами, для досягнення мети «всі методи корисні – і мітинги, і акції протесту, і переконання ЦВК, і міжнародна спільнота».

М.Томенко ще раз наголосив, що саме ЦВК має зробити все для того, щоб вирішити питання із проблемними округами.

Крім того у своїй заяві, яка оприлюднена на сайті політика, віце-спікер наголосив, що для того, щоб остаточно завершити виборчу кампанію, «ми як опозиція ставимо чітку вимогу про звільнення з посад голів обласних адміністрацій, які керували і продовжують керувати фальсифікаціями: Голову Київської міської адміністрації Олександра Попова, Голову Черкаської ОДА Сергія Тулуба, Вінницької ОДА Миколу Джигу, Миколаївської ОДА Миколу Круглова і Київської ОДА Анатолія Присяжнюка». «Ці люди безпосередньо у своїх кабінетах не соромлячись давали вказівки: виключити світло на виборчій дільниці, в окружній комісії, здати членів комісії тощо», - додав він.

«Окрім того, ми переконані, що проти голів ОВК №194 Ольга Козько, №197 Максим Оніщенко, №132 Василь Микитюк, які свідомо або заважали підведенню результатів виборів, або привезли сфальшовані протоколи, повинні бути відкриті кримінальні справи і ми зробимо все, щоб вони сиділи в тюрмі», - заявив Микола Томенко.

Політик також повідомив, що опозиція склала список так званих системних адміністраторів, які на низці окружних виборчих дільниць вводили фальсифіковані дані до серверу ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

"За результатами перевірок звернень, поданих партіями, вбачається неможливим встановити достовірні результати в частині одномандатних округів, що дає підстави вважати, що вибори були проведені без дотримання принципів і засад виборчого процесу", - сказав голова ЦВК Володимир Шаповал, представляючи проект рішення.

"Визнати необхідність проведення повторних виборів в округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223 та звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення стосовно проведення повторних виборів у цих округах", - йдеться у рішенні ЦВК.

Водночас, сьогодні, 6 листопада, голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що рішення ЦВК про неможливість встановити достовірні результати виборів у низці округів не кореспондується з її повноваженнями.