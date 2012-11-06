Мітингувальники під ЦВК зібралися ночувати і чекають футбольних фанів

Люди розійшлися одразу після того, як виступили лідери опозиції, повідомив журналіст 5 каналу в прямому ефірі.

Він додав, що група активістів збирається залишитися під ЦВК на ніч. Також на акції очікують фанів футбольного клубу "Динамо" (Київ).

Як відомо, о 21:45 у столиці на НСК "Олімпійський" розпочався матч "Динамо" - "Порту".

Українська правда