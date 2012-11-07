Для голови КМДА результати виборів у Києві стали несподіваними

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання, чим, на його думку, можна пояснити, чому у столиці перемогла опозиція.

«Я ще думаю над тим, як це пояснити. Я думаю, що були помилки. Перш за все, мабуть, у роботі і місцевої влади, може, і в цілому в державі. Але це треба обдумати і зрозуміти. Тому що ці результати особисто для мене несподівані. Бо ми все ж таки дуже багато працювали, і працювали разом з урядом. І багато проектів, про які навіть і не мріяли колись і кияни, і в адміністрації в нас, ми реалізували. І багато ще в нас на виході проектів, які зараз у процесі. Тому не знаю. Я ще над цим думаю. І хочу знайти вірну відповідь, щоб мати переконливі аргументи на майбутніх місцевих виборах», - сказав О.Попов.

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На запитання, чи були чесними вибори у Києві, голова КМДА відповів: «Точно можу сказати, що міська влада забезпечила проведення цих виборів згідно з діючим законодавством».

Водночас він додав, що результат говорить про те, що вибори були демократичними в столиці.

«Якщо б усі провладні кандидати виграли, тоді б можна було якось дискутувати: чесно - не чесно, зловживали - не зловживали. А якщо перемогла опозиція, то зрозуміло, що це були демократичні вибори. Просто по-іншому: був би інший результат», - зазначив О.Попов.