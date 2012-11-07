У МВС заперечують силове протистояння між «Беркутом» та громадянами у Каневі

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю МВС.

Як заявили в міністерстві, працівники міліції забезпечили безперешкодне вивезення з цієї ОВК виборчих протоколів за результатам голосування за партійними списками до Центральної виборчої комісії.

Зокрема, в МВС зазначають, що 6 листопада близько 22.00 до Канівського міського відділу УМВС звернувся голова окружної виборчої комісії № 197 в місті Канів, який заявив про те, що «група осіб на чолі з народним депутатом України Шевченком А.В. перешкоджають роботі виборчої комісії». Для забезпечення громадського порядку до приміщення окружної виборчої комісії було направлено співробітників спецпідрозділу «Беркут», йдеться в повідомленні.

7 листопада близько 5-ї години ранку співробітники спецпідрозділу „Беркут” створили „живий коридор” та дали змогу голові ОВК № 197 разом з двома членами комісії безперешкодно зайти до приміщення комісії та забрати протоколи комісії за результатами голосування по партійним спискам, щоб відвезти їх до ЦВК, поінформували в МВС, підкресливши, що силового протистояння між співробітниками спецпідрозділу „Беркут” та громадянами не було. За допомогою до лікарів ніхто з присутніх не звертався, йдеться в повідомленні.

Пізніше, за даними МВС, під час повернення працівників спецпідрозділу «Беркут» до Канівського міськвідділу на службовому автобусі «Богдан», їх обігнав автомобіль «Тойота Прадо», водій якого почав перешкоджати руху автобусу та в подальшому скоїв з ним зіткнення. За фактом дорожньо-транспортної пригоди складено адміністративний протоколи. Внаслідок ДТП постраждалих не має.

Близько 6-ї години ранку 30 осіб на чолі з народним депутатом Андрієм Шевченком та кандидатом у народні депутати Леонідом Даценком, невдоволені діями працівниками міліції, прибули до приміщення Канівського МВ УМВС в Черкаській області та на даний час проводять пікетування, зазначили в МВС України.

Як повідомляв УНІАН, депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» А.Шевченко заявив, що бійці «Беркуту» викрали протоколи і печатку з ОВК №197.

«Близько 5-ї ранку в будівлю окружкому увірвалися працівники спецпідрозділу «Беркут», а голова комісії Максим Онищенко незаконно відкрив сейф, у якому зберігалася документація», - сказав він.

«На виході з будівлі «Беркут» просто розкидав людей. Вони разом з головою комісії і документами скочили у автобус і поїхали у Київ здавати їх у ЦВК», - стверджує А.Шевченко.

За його словами, такі дії абсолютно незаконні.

«По-перше, окружком №197 не завершував свою роботу. Вони не затверджували жодних документів на цьому окрузі і зрозуміло, що комісія не може подавати їх до Києва», - наголосив народний депутат.

«По-друге, є чітко визначений законом порядок транспортування виборчої документації, який зухвало порушили», - сказав він.

Довідка УНІАН. В окрузі №197 з центром у місті Канів Черкаської області, за даними сайту ЦВК, переміг самовисуванець, народний депутат Богдан Губський. Альтернативний підрахунок голосів Об’єднаної опозиції засвідчив перемогу висуванця ВО "Батьківщини" Леоніда Даценка.

5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити достовірні результати виборів в одномандатних виборчих округах №94, 132, 194, 197, 223. 6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, в якій рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих округах.