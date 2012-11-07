ЦВК прийняла відбиті «Беркутом» протоколи з округу Губського

"Як ви пам'ятаєте, ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановлення результатів виборів у цьому окрузі", - заявила головуюча заступник голови ЦВК Жана Усенко-Чорна, пише Українська правда.

"Але за законом ми не маємо іншого шляху, як прийняти протоколи з округу. Далі ми будемо вивчати ситуацію", – заявила вона.

Сам же кандидат у народні депутати Богдан Губський, який балотувався в окрузі № 197, заявляє, що сьогодні вранці народні депутати фізично перешкоджали членам ОВК № 197 виїхати до Центральної виборчої комісії з виборчою документацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.Губський сказав журналістам в ЦВК.

"Сьогодні вранці народні депутати і ряд суперників фізично не пускали членів ОВК, вони їх заблокували, що дуже дивно", - сказав Б.Губський.

За його словами, він сприйме будь-яке рішення ЦВК за результатами опрацювання протоколу про підсумки голосування у окрузі. "Якщо будуть призначені перевибори, я буду брати в них участь для того, щоб набрати більшість голосів", - наголосив він.

У свою чергу голова ОВК № 197 Максим Онищенко підтвердив, що його та членів комісії сьогодні дійсно блокували, перешкоджаючи вивезенню виборчої документації до ЦВК у Київ.

«Так, це було», - сказав М.Онищенко, відмовившись, водночас, назвати людей, які блокували.

Як повідомляв УНІАН, депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Шевченко заявив, що сьогодні зранку бійці «Беркуту» викрали протоколи і печатку з ОВК №197.

«Близько 5-ї ранку в будівлю окружкому увірвалися працівники спецпідрозділу «Беркут», а голова комісії Максим Онищенко незаконно відкрив сейф, у якому зберігалася документація», - сказав він.

«На виході з будівлі «Беркут» просто розкидав людей. Вони разом з головою комісії і документами скочили у автобус і поїхали у Київ здавати їх у ЦВК», - стверджує А.Шевченко.

За його словами, такі дії абсолютно незаконні. «По-перше, окружком №197 не завершував свою роботу. Вони не затверджували жодних документів на цьому окрузі і зрозуміло, що комісія не може подавати їх до Києва», - наголосив народний депутат. «По-друге, є чітко визначений законом порядок транспортування виборчої документації, який зухвало порушили», - сказав він.

У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що працівники міліції забезпечили безперешкодне вивезення з ОВК № 197 виборчих протоколів за результатам голосування за партійними списками до ЦВК.

Зокрема, в МВС зазначають, що 6 листопада близько 22.00 до Канівського міського відділу УМВС звернувся голова окружної виборчої комісії № 197 в місті Канів, який заявив про те, що «група осіб на чолі з народним депутатом України Шевченком А.В. перешкоджають роботі виборчої комісії». Для забезпечення громадського порядку до приміщення окружної виборчої комісії було направлено співробітників спецпідрозділу «Беркут», йдеться в повідомленні.

7 листопада близько 5-ї години ранку співробітники спецпідрозділу „Беркут” створили „живий коридор” та дали змогу голові ОВК № 197 разом з двома членами комісії безперешкодно зайти до приміщення комісії та забрати протоколи комісії за результатами голосування по партійним спискам, щоб відвезти їх до ЦВК, поінформували в МВС, підкресливши, що силового протистояння між співробітниками спецпідрозділу „Беркут” та громадянами не було.