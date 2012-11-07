Голова ОВК №197 заявив про тиск нардепів

Голова окружної виборчої комісії №197 спростовує силове захоплення працівниками "Беркуту" протоколів і печатки з ОВК, про яке повідомлялося раніше.

Про це йдеться в заяві голови ОВК Максима Онищенка.

"Ввечері 6 листопада ОВК закінчила уточнення і підрахунок голосів по багатомандатному та одномандатному виборчому округу №197. Уточнені дані були передані до електронної системи ЦВК "Вибори", - йдеться в заяві.

Як стверджує Онищенко, після того, як вся виборча документація була підготовлена згідно виборчого законодавства для транспортування до ЦВК, він був оточений та заблокований народними депутатами Андрієм Парубієм, Андрієм Шевченком.

Крім того, за словами голови ОВК, його оточили також більше ніж десятком спостерігачів від кандидата в народні депутати Леоніда Даценка.

"Вищеназвані народні депутати напряму попередили голову ОВК, що не дозволять доступ до виборчих документів і їх перевезення до ЦВК, що унеможливило виконання головою ОВК своїх службових обов’язків", - сказано в заяві.

Онищенко заявив, що крім того, до великого здивування всіх присутніх на засіданні, в той же час приміщення ОВК було оточено людьми в спортивних костюмах та оснащених раціями.

"Не маючи можливості доступу до виборчої документації, голова окружкому був змушений звернутися до правоохоронців", - розповідає в заяві Онищенко.

За його словами "після прибуття міліції члени комісії отримали доступ до документації, після чого заступник голови і два члени ОВК самостійно, без будь-якого супроводу перевезли документи до ЦВК".

"Ні в самому приміщені ОВК, ні за його межами з боку міліції до присутніх не було застосовано фізичної сили", - вважає Онищенко.

Як відомо, у середу вранці нардеп Шевченко заявив про силове захоплення "Беркутом" протоколів і печатку 197 ОВК.

Українська правда