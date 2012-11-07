ЦВК оголосила офіційні результати виборів ще у 27 округах

Центральна виборча комісія визнала обраними ще 27 народних депутатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах №№ 5, 8 (Крим), №№ 30, 32, 39 (Дніпропетровська область), №№ 77, 78, 82 (Запорізька область), №96 (Київська область), № 103 (Кіровоградська область), №№ 114 (Луганська область), №№147, 151 (Полтавська область), № 157 (Сумська область), №№ 169, 170, 174, 175, 177, 181 (Харківська область), № 195 (Черкаська область), № 202 (Чернівецька область), №№205, 208 (Чернігівська область) та №№ 213, 219, 221 (Київ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Таким чином, визнані обраними Валентина Лютікова (округ №5, Партія регіонів), Борис Дейч (округ №8, Партія регіонів), Костянтин Гузенко (округ №30, Партія регіонів), Юрій Любоненко (округ №32, Партія регіонів), Юрій Самойленко (округ №39, Партія регіонів).

Мандат депутата після реєстрації отримають В'ячеслав Богуслаєв (ОВО №77, Партія регіонів), Олександр Пономорьов (округ №78, самовисування), Олександр Дудка (округ №82, Партія регіонів).

Крім того, визнані обраними Ярослав Москаленко (округ №96, Партія регіонів), Сергій Кузьменко (округ № 103, Партія регіонів), Володимир Демішкан (округ №114, Партія регіонів), Олег Кулініч (округ №147, самовисування), Тарас Кутовий (округ №151, партія "УДАР"), Олег Медуниця (округ №157, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Ірина Бережна (округ №169, Партія регіонів), Дмитро Святаш (округ №170, Партія регіонів), Олександр Фельдман (округ № 174, Партія регіонів), Володимир Кацуба (округ №175, Партія регіонів), Віктор Остапчук (округ №177, Партія регіонів), Євгеній Мураєв (округ №181, Партія регіонів), Володимир Зубик (округ №195, самовисування), Олександр Фищук (округ №202, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Валерій Дубіль (округ №205, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Олег Ляшко (округ №208, Радикальна партія Олега Ляшка), Володимир Яворівський (округ №213, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), Володимир Бондаренко (округ №219, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина") та Леонід Ємець (округ №221, Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина").

Такі рішення затверджені на підставі протоколів відповідних окружних виборчих комісій.

Таким чином, станом на 7 листопада ЦВК визнала обраними 51 народного депутата.